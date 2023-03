Nájemná vražda po 12 letech u soudu. Za půl milionu měla dvojice oběť zastřelit a spálit

Podle obžaloby tehdy Součka vylákala ven z domu dvojice jeho kamarádů a několika ranami z pistole jej usmrtila. Tělo pak měli střelci zabalit do koberce a v lese zapálit. Jako odměnu prý dostali okolo půl milionu korun od muže, který si vraždu údajně objednal.

„Obviněný Jan Štěpnička postupně přesvědčil Petra Pávka a Jana Telekiho, aby za finanční odměnu usmrtili Antonína Součka. Oba následně poškozeného vylákali do areálu autoservisu, kde jej při chůzi od vrat k dílně Pávek střelil do zad a pak po něm ještě nejméně třikrát vypálil, z toho jednou ho trefil do hlavy,“ tvrdí státní zástupce.

Tělo pak oba obvinění měli podle obžaloby zabalit do koberce a odvézt k lesní cestě, kde jej odhodili do příkopu a zamaskovali dřevem, které polili benzinem a zapálili.

Drsný příběh nájemné vraždy. Za půl milionu oběť zastřelili a spálili Krimi

Obvinění stojí především na výpovědi člověka, který měl Pávkovi obstarat vražednou zbraň. Ten jako svědek nyní tvrdí, že se mu následně Pávek svěřil, co s Telekim udělali.

Z obžaloby vyplývá, že se svědek rozhodl po deseti letech vypovídat ze strachu z Pávka, který mu prý začal vyhrožovat smrtí poté, co mu přebral přítelkyni.

„Petr po mně chtěl sehnat zbraň s tlumičem. Na co ji chce, mi neřekl. Já se ho na to neptal. Obstaral jsem mu černou pistoli ráže 7,65 mm, za kterou mi zaplatil 25 tisíc korun. Na zkoušku jsme z ní společně vystříleli dva zásobníky,“ uvedl svědek vyšetřovatelů.

Podle jeho slov za ním Pávek přišel druhý den po vraždě a řekl mu, že zabili Součka. „Byl hodně rozrušený. Líčil to tak, že když ho střelil do zad, tak se na něj Souček otočil a řekl, aby mu zavolal doktora. Na to ho Petr ještě několikrát střelil,“ líčil muž policistům.

Pak jej měl Pávek požádat, aby s ním jel do autoservisu a pomohl mu zkontrolovat, jestli zahladil všechny stopy.

„Našli jsme tam ještě jednu nábojnici a také jsem ho upozornil na to, že prkna na vratech autoservisu jsou asi na třech místech prostřelena. Chtěl po mně, abych se mu zaručil, že to nikomu neřeknu. Ještě jsem mu poradil, aby zbraň rozebral, vyndal úderník, hlaveň dal do lisu a pak vše vyhodil,“ tvrdil svědek.

Z kamarádství až k nenávisti

S Pávkem ho prý pojilo dlouholeté přátelství. „Známe se přes 20 let. Dělali jsme vyhazovače na diskotékách a trávili spolu i volný čas. Byli jsme důvěrní přátelé. Když se mi Petr přiznal k vraždě, nebál jsem se, byli jsme kamarádi,“ vypovídal dále muž, který už jako mladistvý skončil ve vězení za účast na vraždě.

Zlom v kamarádství nastal někdy v roce 2018. „To jsem si začal s jeho přítelkyní a vše se obrátilo v absolutní nenávist. Když jsem mu oznámil, že jsem se do Elišky zamiloval a že spolu chodíme, poslal mi několik výhrůžných zpráv. Jednou jsem ho potkal v autě, přejížděl palcem vodorovně po krku, což byla jasná výzva, že nás dostane. Taky jsem se dozvěděl, že si opatřil zbraň. V roce 2021 jsme se museli odstěhovat z Varů,“ vzpomínal svědek.

Oběť prý ale neznal. O zavražděném muži věděl z doslechu jen to, že se živil vymáháním dluhů a přepadáváním vietnamských pěstíren. Proč ho měl nechat Štěpnička zavraždit, netuší.

„Štěpnička měl ve Varech několik hudebních podniků. Snažil se vystupovat jako boss bossů. Dokonce si tiskl bankovky se svojí podobiznou. Spory měl snad s každým a řešil je po svém. Například se jednou nepohodl s někým kvůli své přítelkyni a nechal mu zapálit auto, za jehož stěrač strčil nábojnici,“ uzavřel svědek.

Tělo našel lesník

Ještě doutnající tělo oběti objevil 3. října 2011 mezi obcemi Hlinky a Přílezy lesník Ludvík Poláček.

„Při pochůzce jsem spatřil v příkopu u cesty kouř z doutnajících zbytků dříví. Zastavil jsem, protože jsem měl obavy, aby se oheň nerozšířil do lesa. Pod ohořelým dřívím ale byly patrné lidské ostatky. Rozpoznal jsem části těla ve značném stadiu ohoření. Evidentně jsem tam viděl části dolních lidských končetin,“ popsal hrůzný nález lesník, který na místo přivolal policii.