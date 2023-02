Bachaři zbili vězně. Obhajobu, že krotili agresora, soud odmítl a potvrdil podmínky

Obžalovaní muži se hájili tím, že vězeň byl agresivní, a proto proti němu použili donucovací prostředky. Krajský soud to ale odmítl. „Nic nenasvědčuje tomu, že by poškozený útočil. Jde pouze o spekulaci obžalovaných,“ uvedl v pondělí předseda odvolacího senátu František Pokorný a plně odkázal na správné hodnocení důkazů prvoinstančního soudu.

„Poškozeného bez právního důvodu fyzicky napadli nejprve údery pěstí do obličeje a poté, co upadl na zem, pokračovali v útoku opakovanými kopy do hrudníku,“ konstatoval sokolovský soudce Emil Pešina. Neuvěřil tak verzi obžalovaných, že Mittelbach zaútočil jako první a bylo zapotřebí proti němu zakročit.

„Nedává to smysl, aby odsouzený, který se v průběhu výkonu trestu vzorně choval a měl výborné hodnocení, fyzicky napadl příslušníka vězeňské služby. Tím by dosáhl jenom toho, že by přišel o do té doby pracně budované postavení a všechny výhody s tím spojené, jen by si tím vykoledoval další trestní řízení, které by mu pobyt ve věznici prodloužilo,“ dodal samosoudce.