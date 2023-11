Americký voják znovu na scéně. Žena z Přerovska kvůli němu přišla o statisíce

Muž ženu přesvědčil, aby mu poslala peníze, aby on na její adresu mohl poslat balíček s finanční hotovostí.

Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod. Pokud by se policii podařilo pachatele dopadnout, hrozil by mu trest odnětí svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitý trest.