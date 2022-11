Průzkum nám odhalil, že třetina Čechů odkládá péči o srdce

„Čím dříve, tím lépe“ – to je heslo, které by si měl vzít doslova k srdci každý. Až 23 % dotazovaných se domnívá, že o srdce je potřeba pečovat po 30. roce života, zatímco 33 % respondentů si myslí, že je to nutné až po 40. roce života. Odborníci však říkají, že rozhodnout může právě včasná detekce.