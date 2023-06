Je tu jedinečná šance na zlepšení vašich IT dovedností

Využít tuto možnost může ten, kdo chce prohloubit své IT dovednosti, ale i úplný začátečník, který se potřebuje naučit s kancelářskými programy Microsoft Office, jako je Excel, Word či PowerPoint. Jednoduše je to příležitost pro každého. Nabídka kurzů je totiž určena jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné, ale také pro ty, kteří jsou právě na rodičovské dovolené.

Samotné přihlášení na kurz je snadné. Vše probíhá tak, že si zájemce na webu uradprace.cz vybere kurz, přihlásí se prostřednictvím osobní datové schránky nebo Identity občana a jednoduše vyplní a odešle přihlášku. Pokud bude přihláška kompletní, vše vyřídí online a nemusí na pobočku úřadu práce osobně. O průběhu, platbě, ale i finálním schválení je pak průběžně informován do e-mailu nebo v účtu na portálu MPSV.

„Počítačová škola GOPAS má skvělou možnost nabízet s MPSV dotované kurzy IT vzdělávání úplně každému. Je to podle mého názoru výborná příležitost, jak si zvýšit vzdělání a udržet krok s rychlým vývojem na poli IT, což je důležité pro to, aby člověk v současném světě uspěl,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS. A dodává: „Při ceně kurzu 50 tisíc korun tak 41 tisíc korun zaplatí stát a zájemce doplatí pouhých devět tisíc korun. Což je šance, kterou by byla škoda nevyužít.“

Proč je vzdělávání v IT důležité?

Oblast informačních technologií je velice dynamická a se změnami se zde setkáváme každý den. Vzdělávání v takto proměnlivém oboru je velice důležité pro ty, co mění svou profesi víckrát za život, ale i pro ty, kteří zůstávají u své profese dlouhodobě. Náplň práce se totiž s rozvojem digitalizace mění všem, a proto se musejí učit zvládat nové technologie, přizpůsobit se změnám v komunikaci a způsobu práce úplně všichni zaměstnaní.

Například v posledních letech lidé začali pracovat s většími objemy dat, tím vzniká tlak na rozvoj pokročilejších dovedností například v Excelu, Power BI nebo firemních databázích. Hybridní způsob práce s sebou zase přináší potřebu umět využívat aplikace jako Microsoft Teams a SharePoint. Zapomenout nesmíme ani na stále se vyvíjející oblast hackingu a s ní spojené IT bezpečnosti. Novinkou v této oblasti je například metodika OSINT (Open Source Intelligence), která je také součástí nabídky Jsem v kurzu.

„Stále více firem potřebuje specialisty, kteří se umějí postarat o data a vytěžit z nich potřebné informace, vyznají se v cloudových technologiích a řešeních nebo mají znalosti o konceptech využití umělé inteligence a strojového učení,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS. Dále dodává: „A například kurzy Excelu pro pokročilé jsou dlouhodobě jedny z nejžádanějších, tím pádem také nejpotřebnějších školení vůbec.“

Foto: Gopas.cz Naučíte se vytvářet, formátovat a spravovat kompletní webové stránky.

Co vše se můžete na kurzech v projektu naučit?

Vytvořit pozvánku, prezentaci, vizuály na sociální sítě nebo třeba webové stránky už nebude nesplnitelným úkolem. Kurz Úvod do Adobe Creative Cloud je ideálním prostředkem, jak začít s úpravou fotografií ve Photoshopu nebo tvorbou jednoduchých grafik v InDesignu. Pokud vás ale více zajímá úprava videí, pak doporučujeme kurzy Adobe Premiere nebo Adobe After Effects. První zmíněný je ideální pro ty, kdo chtějí s videi pracovat na profesionální úrovni. V kurzu je možnost se naučit pokročilé techniky střihu videa a zvuku, používání efektů, barevné korekce, maskování, klíčování, animace a postprodukci videí i zvuku. V programu Adobe ­After Effects pak můžete tvořit speciálních filmové efekty, pohyblivé grafiky a kompozici obecně. Oba programy se používají ve všech velkých filmových studiích ke střihu i postprodukci filmů a pro vás to může být první krok k nové kariéře.

Staňte se programátorem či programátorkou

V posledních letech není programování pouze doménou mužů a do IT vstupuje čím dál tím více žen. Nejpopulárnějšími programovacími jazyky současnosti jsou JavaScript a Python. Python je vhodný pro IT profesionály, ale i pro ty, kteří se programování teprve chtějí začít věnovat. Aktuálně je podle globálních údajů Python jedním z nejžádanějších programovacích jazyků na světě, což je do velké míry způsobeno právě jeho jednoduchostí a širokou aplikovatelností jak na back-end, tak i díky několika frameworkům na front-end.

Stále žádanější je také front-endový jazyk JavaScript, zejména pro své uplatnění v oblasti vývoje webových stránek. Velkou výhodou tohoto programovacího jazyka je, že výsledky své práce vidíte ihned na webu. A kvalifikované vývojáře JavaScriptu hledají často také technologičtí giganti. Potřebujete-li si ale vytvořit jednoduchý web bez programování, zkusit můžete kurz ­WordPress – tvorba webových stránek. Naučíte se vytvářet, formátovat a spravovat kompletní webové stránky. Sami si vytvoříte základní stránku, rubriky, text a obrázky, dále se naučíte stahovat a instalovat šablony a upravovat grafiku stránek.

Kurzy kybernetické bezpečnosti

Kybernetické hrozby se stávají čím dál tím sofistikovanějšími a rozsáhlejšími. Bezpečnostní incidenty a útoky na soukromé společnosti, veřejné organizace a jednotlivce jsou stále běžnější. Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti vám umožní pochopit tyto hrozby a získat dovednosti potřebné pro ochranu vašich systémů a dat. Pokud již základy máte, můžete se v nich zdokonalit. Kybernetická bezpečnost je oblast, která se neustále rozvíjí a nabízí mnoho příležitostí pro kvalifikované odborníky. ­Aktuálně nejžádanějšími kurzy jsou Network Security – Etický hacking v praxi či ­Hacking v praxi II a III. Pokud se oblasti IT bezpečnosti chcete začít věnovat, doporučujeme začít s kurzem Network Security.

Naučte se pracovat s daty v Excelu či Power BI

Jak už bylo řečeno, v posledních letech všichni pracujeme stále s většími objemy dat, tím vzniká tlak na rozvoj pokročilejších dovedností například v Excelu, Power BI nebo firemních databázích. Stále více ­firem potřebuje specialisty a specialistky, kteří se umějí postarat o data a vytěžit z nich potřebné informace, a proto kurzy Power BI nebo pokročilé kurzy Excelu jsou nutností.

Foto: Gopas.cz Jsem v kurzu je výborná příležitost, jak si zvýšit vzdělání a udržet krok s rychlým vývojem v oblasti informačních technologií.

Kde všude například uplatníte znalosti Excelu?

Finanční analýza a účetnictví: Excel je často používán pro finanční analýzu, tvorbu rozpočtů, sledování výdajů a správu účetnictví. S pomocí funkcí a vzorců můžete snadno provádět výpočty, vytvářet grafy a sledovat finanční výkazy. Excel poskytuje širokou škálu nástrojů, jako jsou tabulky s daty a makra, které usnadňují práci s finančními údaji.

Analýza dat a reporting: Excel je mocným nástrojem pro analýzu dat a vytváření reportů. Můžete importovat a manipulovat s velkými datovými soubory, provádět statistické analýzy, vytvářet grafy a vizualizace. Pokročilé funkce vám zase umožní provádět složité analýzy a vyhodnocování dat.

Správa projektů a plánování: Excel je často využíván pro správu projektů a plánování. Můžete vytvářet plánovací tabulky, sledovat časové osy, přidělovat zdroje a sledovat pokrok projektu. Excel umožňuje také vytvářet Ganttovy diagramy, které ­vizualizují harmonogramy a vztahy mezi úkoly.

Analýza trhu a marketingové kampaně: Pro marketingové profesionály je Excel cenným nástrojem na analýzu trhu a správu marketingových kampaní. Můžete analyzovat data zákazníků, sledovat výkonnost kampaní, provádět segmentaci zákazníků a vytvářet reporty. Excel také umožňuje využití funkcí pro vytváření dashbordů a vizualizaci výsledků.

Pro pokročilejší práci s daty se pak nabízí speciální nástroj společnosti Microsoft nazvaný Power BI, který vám pomůže zefektivnit reporting ve firmě s cílem lepšího pochopení chování na trhu.

Microsoft Office – alfa a omega kancelářské práce

Zapomenout nesmíme ani na zbytek programů z balíčku Microsoft Office, tedy Outlook, Word, PowerPoint a další. V nabídce Jsem v kurzu naleznete kurzy pro úplné začátečníky, kde se naučí, jak vytvořit jednoduchou prezentaci nebo formátovat text, ale i pro pokročilé uživatele, kteří se podívají na pokročilé formátování textu, nastavování masterslides či tvorby prezentací s pomocí AI. Kvůli hybridnímu způsobu práce jsme byli nuceni si osvojit základy práce s aplikacemi, jako jsou Microsoft Teams nebo SharePoint. Díky kancelářským kurzům můžete používat tyto programy na profesionální úrovni a usnadnit si tím svou práci.

Pokud spravujete střední či velké projekty, pak jistě využijete programy Microsoft Project nebo Microsoft Access.

Vyberte si svůj kurz ještě dnes

Projekt ministerstva práce a sociálních věcí a GOPASu Jsem v kurzu je výborná příležitost, jak si zvýšit vzdělání a udržet krok s rychlým vývojem v oblasti informačních technologií. Při ceně kurzu 50 tisíc korun tak 41 tisíc korun zaplatí stát a zájemce doplatí pouhých devět tisíc korun. To je nabídka, kterou by byla škoda nevyužít. Více informací na www.skola.cz.