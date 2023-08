Galerie Butovice a Butky Park přináší zábavu i pohodlné nákupy i přes léto

Komerční článek

Prázdniny jsou v plném proudu a co nevidět se budou děti vracet do školních lavic. Pokud hledáte inspiraci nejen „kam s dětmi“, ale také pro dospělé, máme pro vás tip na pravidelný sezonní program v Butky Parku v Nových Butovicích či pozvánku na akci Back to School do obchodního centra Galerie Butovice. To v létě pro své zákazníky otevřelo dvě nové prodejny.

Foto: Galerie Butovice s.r.o. Na akci Back to School se mohou zákazníci opět těšit na pestrý program.

Článek Butky Park, který koncem května vyrostl mezi Galerií Butovice a přilehlým Prokopským údolím, za první dva měsíce svého provozu přilákal více než 40 tisíc návštěvníků. Investorem Butky Parku je realitní fond INVESTIKA, který vlastní také Galerii Butovice. I díky Butky Parku se v červnu zvýšila návštěvnost Galerie Butovice meziročně o téměř 10 % a o víkendech dokonce o 15 %. Zdaleka přitom neplatí, že je Butky Park určený jen pro děti. Zatímco ty si samozřejmě mohou pohrát na unikátním dětském hřišti s ptačí tematikou od proslulých dánských designerů, dospělé láká grilovací zóna se stánkem známého lokálního řezníka včetně možnosti zapůjčení grilovacích setů a řada kiosků s občerstvením i drinky. Až do konce září mohou návštěvníci využít pravidelný volnočasový program, doplněný o další speciální akce. Foto: Galerie Butovice s.r.o. Dominantou Butky Parku je unikátní dětské hřiště s ptačí tematikou od oceňovaného dánského studia MONSTRUM. Pondělky patří lekcím bojového umění Krav Maga pro děti, které klade důraz na sebeobranu. Úterky jsou velkým lákadlem pro děti, ať už jde o setkání se skřítky či putování za dinosaury vystoupení žongléra nebo workshop s výrobou vlaštovek či klauna. A například v pátek 22. září proběhne tematický program na dopravním hřišti, kde budou pro děti připravená elektrická autíčka a čtyřkolky. Středeční program, opět až do konce září, je věnován tělu i duši. Pravidelný Den s Multisportkou nabízí cvičení zaměřené na work-life balance, tedy sladění pracovního a soukromého života, dále lekce jógy, ale také workshop na téma zdravá záda či kurz první pomoci. Každý pátek od 19:20 zase probíhají ve spolupráci s fitness studiem Form Factory lekce body balance, které je inspirované jógou, tai-chi a pilates. Nedělní odpoledne 10. září s názvem Back to School bude v Galerii Butovice věnované všem školákům a školačkám. Od 14 do 18 hodin si užijí bohatý program, který bude plný soutěží, tance, skákání na nafukovacích atrakcích, ale především hostů, se kterými nikdy není nuda. Vystoupí totiž Michal Nesvadba a Maxim Turbulenc. Ne však společně, to třeba příště… S tím, na co si dát pozor, aby se nestalo něco ošklivého, zase poradí zástupci Policie ČR. Foto: Galerie Butovice s.r.o. Jedinečný multifunkční park pro děti i dospělé, Butky Park, za obchodním centrem Galerie Butovice. Aktuální program je dostupný vždy na www.butky-park.cz. Butky Park je přístupný zdarma každý den od 9 do 21 hodin a jeho návštěvníci mohou zároveň využít veškerou vybavenost přilehlé Galerie Butovice včetně pohodlného parkování. Butky Park jsou jedním z projektů zaměřených na zvyšování návštěvnosti Galerie Butovice a posílení jejího postavení coby komunitního centra v žádané rezidenční a kancelářské lokalitě nedaleko stanice metra Nové Butovice. Projekt odráží vizi společnosti INVESTIKA, která vedle zhodnocování peněz svěřených jí investory klade také důraz na společenský a ekologický přesah svých projektů. Butky Park zvyšují kvalitu prostředí v dané oblasti, což vede k nárůstu návštěvnosti Galerie Butovice, který zase zhodnocuje investici do tohoto obchodního centra. Od léta s novými prodejnami Největší kuchyňské studio XXXLutz v ČR a showroom s více než 120 kuchyněmi se v pražské Galerii Butovice otevřely v průběhu léta. Přijďte si do nově otevřeného kuchyňského studia prohlédnout širokou škálu kuchyní a využijte jedinečné akční nabídky na plánované kuchyně – získejte dopravu, montáž nebo myčku zdarma! Těsně před koncem prázdnin se mohou zákazníci těšit také na novou prodejnu Mountfield, specialisty na zahradní techniku, zahradní nábytek a bazény. Se zahradnickými potřebami od Mountfieldu je snadné přeměnit obyčejný pozemek na rajskou zahradu. Se zkrocením divokého porostu pomohou zahradní traktory a ridery, o trávník se postarají výkonné sekačky a květenu bude opečovávat kvalitní zahradní nářadí. Foto: Galerie Butovice s.r.o. V Galerii Butovice najdete více než 80 obchodů různých značek