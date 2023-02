Analýza: Už příští rok mohou být splátky hypotéky nižší než nájemné

Doba drahých hypoték by už do konce příštího roku mohla skončit. Shodují se na tom predikce většiny ekonomů. Zatímco nyní je úroková sazba u hypoték zhruba 6 %, podle optimistického scénáře by už konci příštího roku mohla klesnout k psychologické hranici 3 % ročně. To by měl být zlom, který přinese opětovný boom v prodeji bytů.

Poptávka po novém bydlení je stále velká a nových bytů je v Praze dlouhodobě nedostatek. Lidé však nyní při velmi drahých hypotékách a celkové nejistotě odkládají svá nákupní rozhodnutí.

„Oživení trhu očekáváme už letos na jaře, kdy plánujeme do nabídky zařadit tři nové projekty se zhruba 250 byty. V příštím roce by se už prodeje mohly rozjet opět naplno. V té době by se úroky hypoték mohly snížit ke 3 % ročně. A to už měsíční splátky hypotéky mohou být nižší než nájemné,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.

Nájemné až o dva tisíce dražší než hypotéka

Nájmy v metropoli meziročně vzrostly o více než 20 %. Tempo jejich růstu by v tomto a příštím roce mělo sice mírně zpomalit, podle odhadů se ale bude dále zvyšovat o zhruba 15 % ročně. U průměrného pražského bytu o velikosti 70 m2 by tak měsíční nájemné na konci příštího roku mělo být kolem 37.600 Kč. Splátka u hypotéky na 30 let by při úroku 3 % u stejného bytu byla 35.800 Kč, tedy zhruba o 1.800 Kč nižší.

Rozdíl zhruba dvou tisíc korun měsíčně na konci příštího roku vychází i při porovnání výše splátek hypotéky a nájemného u garsonek. Pro všechny, kteří museli kvůli drahým a obtížně dostupným úvěrům místo pořízení vlastního bytu volit pronájem, tak nastane vhodná doba pořídit si vlastní bydlení.

Foto: CENTRAL GROUP Analýza Central Group

Výpočet vychází z aktuálních prodejních cen a výše nájemného u novostaveb v Praze (zdroj dat analýzy společností Central Group, Skanska, Trigema; Sreality.cz) a je proveden pro typový byt 1+kk o výměře 35 m2 (aktuální cena 5.562.830 Kč) a pro průměrný pražský byt o ploše 70 m2 (aktuální cena 10.615.010 Kč). Model počítá se stabilitou cen nových bytů, růstem nájmů o 15 % ročně a postupným poklesem úrokových sazeb – ze současných cca 6 % p.a. na 3 % p.a. na konci roku 2024. Splátka hypotéky je počítána pro úvěr s LTV 80, dobou splácení 30 let.

Foto: CENTRAL GROUP Analýza Central Group

Levnější hypotéky zvednou poptávku i ceny

Výhodnější hypotéky znovu zvednou poptávku po nových bytech, a to možná dokonce na nové rekordy. Vedle toho však hrozí, že na trhu bude nedostatek nových bytů, protože developeři v době stále rostoucích nákladů a malých prodejů museli odložit výstavbu řady projektů. Tato kombinace může vést k novému růstu cen bytů.

V současnosti si nové byty ceny drží, ale staré už zlevnily. „Rozdíl v cenách nových a starých bytů se stejnou velikostí ve srovnatelné lokalitě se podle našich analýz zvýší až na 30 %. To odpovídá obrovskému rozdílu v kvalitě mezi novostavbami a starými byty, které jsou navíc energeticky na provoz mnohdy až dvojnásobně dražší,“ upozorňuje Kunovský.

Letošek rokem marketingových bonusů

Letošek bude „klientským rokem“, kdy kupující budou moci profitovat z různých marketingových bonusů developerů, kteří tak budou chtít pomalejší prodej nových bytů podpořit. Pro podporu prodeje v současné složité době už nyní řada developerů využívá různé marketingové akce.

Největší rezidenční stavitel Central Group například ke koupi bytu nabízí zdarma jako bonus klimatizaci nebo poukázku na vybavení interiéru v hodnotě 200 tisíc až 500 tisíc korun.

V reakci na drahé hypotéky také nabízí program „Garantovaná hypotéka 2,99 %“. Tento program kupujícím zaručuje, že pro ně firma k termínu dokončení bytu zajistí u spolupracujících bank zvýhodněnou hypotéku s úrokem maximálně 2,99 % ročně. A pokud by se to nepodařilo, Central Group garantuje, že finanční rozdíl po dobu prvních tří let splácení vyrovná ze svého.