Očima Saši Mitrofanova: Ten umí to a ten zas tohle

Na rozdíl od předchozích dvou hlav států přišel se zdůvodněním veřejně a osobně. Povoleny byly otázky novinářů, na které odpověděl. Speciálně to zdůrazňuji proto, že tento normální postup tady nebyl tak dlouho, že je problém si vybavit, byl-li zde vůbec. Zájemci o podrobné vysvětlení, které Pavel podal, si ho mohou přečíst , případně prostudovat.

Pro ty, kteří to nebudou chtít udělat, lze stručně shrnout, že prezident zákon podepsal veden obavami, že v opačném případě nedojde ani ke zklidnění politické situace kvůli pokračování sněmovního cirkusu v podání expertů z ANO a SPD (toto výrazivo je samozřejmě moje, nikoli prezidentovo, ale obsah je stejný), ani k vyřešení hospodářských problémů, které by při stále stejné valorizaci výrazně poškodily budoucí penzisty, neboť stát nebude mít z čeho platit jejich důchody.

Pavel přidal vlastní poznámku, která je mimo rámec podpisu zmíněného zákona, ale byla podle mého názoru maximálně na místě. Vyjádřil znepokojení nad (opět to řeknu vlastními slovy) povýšeneckou nenažraností vládních poslanců, kteří odmítli návrh opozice na zmrazení svých platů. Prezident řekl: „Budu tedy apelovat na vládu, aby s opozicí jednala o úpravě, která zajistí, že se na úsporách budeme podílet všichni bez rozdílu.“

Každý zná písničku se slovy Ten umí to a ten zas tohle. Ve středu předvedla hlava státu, že se této zásady snaží držet. Pavel mluvil o pochybnostech, zda přijetí zákona, o který jde, proběhlo s dodržením Ústavy. Proto naléhá na to, že tento zákon musí prozkoumat Ústavní soud. Ten to totiž umí, na rozdíl od prezidenta, který tady není od toho, aby posuzoval, jestli vláda porušila Ústavu.