Očima Saši Mitrofanova: Temné proudy po volbách zatím bez potopy

Oč upřímnější, lidštější a pochopitelnější byl výrok kandidátky ANO do Senátu a zároveň spoluobviněné Andreje Babiše Jany Nagyové, co by udělala, kdyby ji do horní komory parlamentu přece jen zvolili. „Jako první vejdu do dveří a požádám o imunitu,“ řekla bezelstně. Jaká škoda, že pak zasáhly stranické mechanismy a kandidátka musela tvrdit, že se přeřekla. Proč se ale stydět za tak křišťálově čistý motiv? Copak naši lidi chodí do politiky pro něco jiného než výhody? Ach jo. Už ani v tom ANO se člověk upřímnosti nedočká.