Očima Saši Mitrofanova: Skvrny a podstata látky

Mně přijde důležité, že je opět v čele ANO a že se trvale těší podpoře především u starších lidí. Preferuje ho 43,5 procenta lidí nad 65 let věku. Boduje rovněž u voličů se základním vzděláním.

Starší, současný svět často nechápající a tím pádem rozhození a zlobní lidé ve společnosti jsou a budou. Lidé, kterým nebyla do vínku dána přemýšlivost, ale dejme tomu jen manuální zručnost, a někdy ani ta ne, jakbysmet. To je danost a s tím se musí žít. Zároveň to však neznamená, že se má smířit s tím, že zrovna tyto vrstvy obyvatelstva budou hnacím motorem politiků, kteří po příchodu k moci s chutí zatnou tipec svobodě.