Očima Saši Mitrofanova: Putin je současný Hitler, dokládá ruský dokument

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Co ve filmu přirozeně chybělo, bylo srovnání nacistického Německa se stalinským Sovětským svazem.

Romm jistě věděl o podobném literárním pokusu Vasilije Grossmana, který pár let předtím skončil konfiskací rukopisu agenty KGB a výkřiky ideologického vládce SSSR Michaila Suslova, že Grossmanův román vyjde nejdříve za dvě stě let. Dílo Život a osud vyšlo v roce 1988, ale to už Grossman i Romm byli dávno po smrti.