Očima Saši Mitrofanova: Přípravy opevnění

V mých debatách s lidmi na sítích se vyskytl další postřeh. Tohle napsal pan L.: „Dělal jsem si čárky pokaždé, když řekl Ukrajina. Kolik myslíte, že jich mám?“ Zkuste to sami a zjistíte , že ani jednu. Znamená to, že Petr Pavel zapomněl na Ukrajinu?

A co když se podíváme na výsledky průzkumu veřejného mínění, který by zveřejněn ve stejné době, kdy se prezident připravoval na svůj projev? Sdělují, že největším sympatiím se nyní u obyvatel České republiky těší Slovensko a Rakousko, následované Polskem. Na konci žebříčku se umístily Ukrajina, Čína a Rusko. Ergo, přímá zmínka o Ukrajině by mohla podráždit tu část českého obyvatelstva, která nemá buňky nebo chuť na to, aby ji odlišila od Ruska. To je tvrdá realita všedních dnů.