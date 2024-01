Pavel byl pro přijetí eura vždy, před prezidentskými volbami to uvedl na svém webu: „Jako občan jsem pro.“ Tehdy ale své vyjádření mírnil, jasné přihlášení k euru by mohlo odradit některé voliče, a tak dodal: „Vláda musí situaci racionálně vyhodnotit. Stanovit parametry, kdy to pro nás bude výhodné jak ekonomicky, tak i politicky, a po jejich naplnění ten krok prostě udělat.“ Nyní už čekat nechce, i když stále neplníme podmínky pro jeho přijetí. Česká národní banka a ministerstvo financí uvedly, že letos sice už země bude plnit některá z maastrichtských kritérií, ale pro přijetí evropské měny by se žádné kroky dělat neměly.

Pavel se tak jasně vymezil ve velmi ožehavé otázce, protože přijetí eura dělí strany pětikoalice. ODS je podobně jako opozice proti, zatímco zbylé strany pro.

Doposud přitom Pavel spíše připomínal brblu, jemuž se sice některé kroky vlády nelíbí, ale nakonec je akceptuje. Na jaře si nebyl jist, zda omezení mimořádné valorizace důchodů není protiústavní, ale přesto je podepsal. V srpnu se sice vzepřel a nepodepsal novelu důchodového zákona, ale po pár dnech pak pod ni dal svůj podpis, takže neplatila od září, ale až od října.

Mezi Hradem a Strakovou akademií zatím žádné napětí vidět nebylo, i v projevu prezident obhajoval kroky vlády, která je podle něj jen neumí dobře vysvětlit. Lídři vládních strany jeho projev pochválili, ovšem odpůrci eura v ODS jako Jan Skopeček museli cítit osten bolesti. Nadšeni nemohli být ani nejrůznější euroskeptici, protože Pavel vyzdvihl nejen význam vstupu do NATO, což každý čekal, ale i do EU.

V jeho projevu však byl zajímavý ještě jeden bod, kdy se otevřeně obrátil k mladým lidem. To většinou politici v současnosti nedělají, soustřeďují se více na seniory, které naopak prezident nijak nezmínil, což mu vyčetl místopředseda ANO Karel Havlíček. Pravda je na obou stranách, od prezidenta se očekává, že bude sloužit spíše jako svorník a neopomine žádnou skupinu, ovšem mladé většina stran opomíjí.

Otázkou je, proč to Pavel pronesl právě teď, jestli to souvisí s masovou vraždou na Filozofické fakultě, kterou nemohl nezmínit, nebo je za tím něco jiného. Vymezení se v otázce eura a jasná podpora mladé generaci vypadá, jako by prezident cílil na určitou skupinu obyvatel, která je politickými stranami obecně zapomínána – na mladé, kteří vidí budoucnost republiky v Unii, což není úplně zanedbatelná skupina voličů. Prezidentské volby jsou přitom daleko.

Je to jen snaha neztratit své příznivce, nebo jde o balónek? Mohlo by klidně jít o sondáž, jestli by nestálo za to vytvořit stranu, která by cílila na tyto voliče. Ne všichni mladí jsou a priori voliči Pirátů, mnohdy je volí jen proto, že není žádná jiná jim bližší strana. A Pavel je známý tím, že promýšlí strategii dlouho dopředu, což ukázaly už prezidentské volby.