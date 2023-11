Očima Saši Mitrofanova: SPOLU k světlým zítřkům? Říct se dá cokoli

Je pochopitelné, že mluvil o úspěších svého kabinetu. To patří k přirozeným postupům každého předsedy vlády. Jen nebylo zřejmé, ke komu v širším slova smyslu hovoří. Jinak řečeno, slova v jeho projevu bylo možné následně zanalyzovat a zamyslet se nad tím, jestli nesklouzl k líbivě znějící politické agitce. Voliči SPOLU a ODS by však neměli patřit k těm, kteří na to skočí.

Fiala vybudoval svůj projev kolem páteřní věty: „Nepropadejme, prosím, ani poraženectví, ani takzvané blbé náladě, není pro to žádný důvod.“ Nemůžu poručit svému mozku, a ten mi okamžitě přinesl scénu, která svou nevzrušivou plochostí připomněla tón Fialova projevu. To bylo z filmu Rozpuštěný a vypuštěný, kde Zdeněk Srstka říká: „Kachny… Kachny… Kachny… Kachny…“

Premiér prohlásil, že voliči SPOLU podle dosavadních volebních výsledků práci koalice oceňují. „Nepodceňuji výzkumy veřejného mínění, ale současně vím, že jejich relevance je velmi omezená, a nepřeceňujme je proto. Jediným měřitelným parametrem úspěšnosti v politice jsou volby a ve volbách jsme úspěšní,“ řekl Fiala a měl asi na mysli volby do Sněmovny v roce 2021. Jaké jiné?

Čerstvý výzkum veřejného mínění agentury Kantar pro Českou televizi, který je podle Fialy jako každý výzkum omezeně relevantní, ovšem uvádí: „Za situace, že by se voleb v době sběru dat zúčastnila koalice SPOLU (složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) tak jako v roce 2021, ovšem už ne koalice Pirátů a STAN, by hnutí ANO mělo na prvním místě 33 procent. Koalice SPOLU by získala 21,5 procenta. Piráti a SPD by měli shodně po 10,5 procenta a hnutí STAN by dosáhlo na sedm procent. Ostatní politické subjekty by byly pod pětiprocentní hranicí.“

To vypadá skoro za hranou únosnosti, má-li jít o volební úspěch SPOLU. Lze na to ale jít také jinak. V souladu s Fialovou metodou budeme poměřovat tato čísla optikou výsledků stran ve sněmovních volbách 2021. Kantar k tomu sděluje následující: ANO má nárůst 6 procentních bodů, SPOLU má 6,5 procentních bodů, ale není to nárůst, nýbrž pokles.