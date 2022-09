Očima Saši Mitrofanova: Nic pěkného. Jde to ale jinak ve válce?

Pavel přichází s programem dodržování pravidel pro každého, snahy o uklidnění rozbouřené společnosti či aktivní zahraniční politiky s jasnou prozápadní orientací. Jako ústřední heslo kampaně zvolil Vraťme Česku řád a klid. Jen tak na okraj: kdyby se k účasti v prezidentských volbách odhodlal Andrej Babiš, jaké by měl heslo on? Možná by slušelo tohle: Nenechte mě zabásnout. Ale tato úvaha není o kadetech Bieglerech, nýbrž o velitelích.

Ať už budou detaily generálova programu jakékoli, troufnu si předpovědět, že rozhodovat budou hlasy těch voličů, pro které se na prvním místě mezi kvalitami prezidentského kandidáta ocitne to, že je PhD. Ale pozor! Neznamená to v tomto případě doktor filozofie, nýbrž Prostě Hezký Důstojník.

Bohužel nastala a blíže neurčený čas potrvá doba velitelů. Bohužel říkám proto, že to obecně vzato není nic pěkného. Lidé by se měli chovat svobodně a ve svobodné společnosti by nemělo existovat velení a následné plnění příkazů, nejde-li o ozbrojené složky. Jenže to přestává platit v okamžiku, kdy je svobodná společnost vážně ohrožena zvenčí a zevnitř. A to je náš současný stav.