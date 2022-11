Očima Saši Mitrofanova: Mezi svými

Každá živá kniha seděla ve své vlastní místnosti, dost velké na to, aby pojala skupinku do deseti lidí. Skupina měla třicet minut na to, aby se knihy ptala na nejrůznější věci související s její odborností. Vystřídalo se několik skupin, byly věkově smíšené, účastníci kladli odlišné otázky. V mé místnosti to bylo jednou Rusko, podruhé česká politika a přišla řeč i na média a jejich práci.