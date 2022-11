Očima Saši Mitrofanova: Lítali motýle nad českou krajinou

...a samozřejmě také nad krajinou moravskou a slezskou, abych nebyl nařčen z čechocentrismu. Jediný důvod, proč jsem to do titulku nedal, je, že by pak byl příliš dlouhý. Jinak si z něj může každá čtenářka a každý čtenář odvodit, že půjde o vůdce motýlů, surikat a čápů. Jak jinak, když chce být také vůdcem země moravské, slezské a české.

Foto: Právo Alexandr Mitrofanov