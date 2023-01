Očima Saši Mitrofanova: Kdo patří kam, pomozme mu tam

Zdůrazňuji to proto, že by obraz nebyl tak jednoznačný, kdyby se ve druhém kole střetli Petr Pavel a Danuše Nerudová. Z hlediska zdravého vývoje české společnosti by to sice byla výhra, protože by se vybíralo ze dvou demokratických kandidátů a ze hry by vypadl nemocný prvek v podobě Andreje Babiše, ale neexistuje žádný letitý organismus, který by byl stoprocentně fit. I naše společnost v sobě nosí choroboplodné prvky a jsou dostatečně silné, aby se snažily o ovládnutí těla.