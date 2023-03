Očima Saši Mitrofanova: Každý ví - časy se mění

Cesta na sever, kdy dotyčný skončí nakonec na jihu, je oblíbeným sportem mnoha lidí včetně politiků. Zítra bude před Úřadem vlády v Praze celá kytice podobných jedinců. Odborový svaz KOVO pořádá demonstraci. Cituji z webové stránky odborového svazu: „Na 29. 3. 2023 od 12:00 hodin Odborový svaz KOVO svolává všechny před Úřad vlády ČR, aby řekli odchodu do důchodu v 68 letech jasné NE, aby podpořili své kolegy v náročných profesích k dřívějšímu odchodu do důchodu.“

Je to legitimní požadavek? Ano. Je proti čemu protestovat? Posuďte sami: „Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se nechystá prosadit do zákona zvýšenou věkovou hranici pro odchod do penze na 68 letech.“ Hodnocení smyslu zítřejší demonstrace tak ponechám na vážených čtenářkách a čtenářích.

Vláda navíc bude zasedat úplně jinde, v Olomouckém kraji. Vypadá to tedy jako demonstrace proti něčemu, co není, před někým, kdo nebude. Nesmysl? Kdepak, vždyť tam budou řečnit politici. Sám se již ohlásil důchodce Andrej Babiš, krycí jméno Milionář. Měl by mluvit zástupce SPD a slovo dostane také předseda ČSSD Michal Šmarda. Kdyby někdo nevěděl, to je ta strana, po které teskní kdejaký příznivec demokratické levice. Šéf této kdysi slavné partaje bude ve skvělé společnosti, jen co je pravda.