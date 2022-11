Očima Saši Mitrofanova: Kam s nimi?

Dnes už není sebemenších pochyb, že kdyby Česko nebylo v NATO, čekal by stejný osud i naše domy a byty. Do rozvalin by pak přišli okupanti a ukradli všechno, co doma nemají a co zůstalo po hospodářích. A jistě tušíte, kdo by přišel s nimi, kdo by jim radil, kde mají co hledat, a kdo by za to chtěl svůj desátek od okupantů, které tak dlouho vzývali a kterým teď budou sloužit.