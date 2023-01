Očima Saši Mitrofanova: Emoce stranou, je tady den voleb

Emoce stranou, je tady den voleb. Vybírat hlavu státu, to znamená mít jasnou představu, co se od ní očekává, co je sen a co realita. Kampaň před prvním kolem volby včera skončila závěrečnou televizní debatou, ve které se jako v jediné ukázal Andrej Babiš spolu s Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem. Než se člověk vydá k volební urně, může bilancovat.

Foto: Milan Malíček, Právo Alexandr Mitrofanov