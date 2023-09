Očima Saši Mitrofanova: Dědici vlašáku Anny Holubové

Soud rozhodl. Babiš je nespokojen . „Nemám co komentovat, soudní rozhodnutí budu respektovat, i když s tím nesouhlasím. Proto v této věci podám ústavní stížnost,“ řekl. Ústavní soud má tedy z Babišovy vůle řešit, zdali rozhodnutí, že Kalousek nezabil lidi „cez padáky“, nenarušuje Babišovo právo na svobodu projevu a jestli obecně v tomto případě nedošlo k porušení české Ústavy tím, že Nejvyšší soud dospěl k názoru, že Babiš lhal.

Je bezesporu jen na Ústavním soudu, zda tento podnět přijme, zda se jím bude zabývat a k jakému závěru případně dojde. Mne jako občana, který Babiše vidí a slyší již pěknou řádku let, nikoli pouze v této souvislosti, však hned napadlo, že je ve skutečnosti synem paní Jechové.

Paní Jechová se, jak známo, nechala řídit názorem Máni. Máňa totiž dobře věděla, co je a co není směroplatný. V ANO je hodně členů a určitě někdo mohl uklízet na Ústavním soudu, a tím pádem vědět, že tam podobný případ jako ten s Babišem měli. Andrej Jech to tedy zkusí.