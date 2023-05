Očima Saši Mitrofanova: Bububu, bububu, kdopak vám dal hlas

Vyživovat v luxusní čtvrti hlavního města nepřátele je proti logice jakéhokoli normálního státu. Jenže, jak se dalo čekat, Moskva není s to pochopit, natož přijmout, že Česko již není jejím přidruženým územím s vlivovými agenty nasazenými do nejvyšších mocenských kruhů. A tak se z Kremlu ozvalo bububu.

Co si lidé v Česku, nebo jejich část, představují jako splnění těchto výhrůžek, můžete zjistit z reakcí pod tveetem, kterým jsem toto téma otevřel a přidal svou variantu.

Ale vážně, co lze z Moskvy očekávat? Nastartování Miloše Zemana nepřichází v úvahu, leda kdyby chtěli, aby Češi umřeli smíchy. Exprezident a místopředseda ruské bezpečnostní rady státu, študovaný právník Dmitrij Medvěděv je proslulý hrozbami použití jaderné zbraně a mimosoudního usmrcení každého, koho Putinův režim prohlásí za odpůrce. Má-li někdo zájem o zápisky z blázince, může . V Rusku se ale všeobecně soudí, že Medvěděv nadměrně konzumuje alkohol.

V realitě byla moskevská protiopatření v nedávné době následující: jako pomsta Polsku a Finsku byla zablokována bankovní konta diplomatických úřadů těchto zemí v Rusku. Česku může navíc Rusko „nacionalizovat“ Český dům v Moskvě. Bylo by to echt bolševické. A v tom by byla železná logika. Na dotaz „Bububu, bububu, kdopak vám dal hlas?“ lze totiž odpovědět stručně: Stalin.