Vydírání na státní úrovni, řekla Zacharovová k českému požadavku na uhrazení nájemného

„Rozhodli se to ignorovat. Civilizovanému dialogu není Praha nakloněna,“ doplnila mluvčí ruské diplomacie. Upozornila také, že téma nemovitostí je ve vzájemných vztazích dlouhodobé a dvousečné.

„Toto téma není pro politické účely v zájmu Prahy, ale to české úřady v zápalu rusofobie zřejmě nechápou. Přijmeme ochranná opatření, včetně využití právních mechanismů,“ pokračovala Zacharovová.

Co přesně ochranná opatření v tomto případě znamenají, neuvedla.

„Povede to k narovnání vztahů s Ruskem. Takže se konečně dostáváme do normální situace,“ dodal Fiala.

Kromě zrušení rozhodnutí o bezplatném užívání chce také kabinet po Rusku zpětně nájemné za pozemky a budovy za poslední necelé tři roky. Do státní kasy by to mohlo přinést podle informací redakce okolo 50 milionů korun.