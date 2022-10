Očima Saši Mitrofanova: Anděl na horách, Středula na Václaváku

Méně známé je u nás pobouření, které to vyvolalo na Ukrajině včetně takzvaně vysoce postavených kruhů. Poradce prezidenta Volodymyra Zelenského Michajlo Podoljak napsal: „Nobelův výbor má jednoznačně zajímavé chápání slova mír, když Nobelovou cenu míru dohromady dostávají představitelé dvou zemí, které napadly třetí zemi.“

Pokud nešlo o PR akci, svědčilo by to buď o omezenosti, nebo schválném překrucování reality. Podoljak je přitom doopravdy představitelem země, kdežto ruský Memorial a běloruský disident jsou svými režimy pronásledováni. V den udělení ceny zestátnil Kreml Memorialu jeho budovu, Bjaljacki je v Lukašenkově vězení.

Píšu to proto, že se nevyplácí míchat jablka s hruškami. Podoljak je významný ukrajinský činitel, tady ale ujel. A teď jak to souvisí s našimi událostmi.

Všude proběhly zprávy, že v sobotu se na Václavském náměstí v Praze sešla demonstrace odborů proti vládě. Odbory mají hájit své členy. Jiná otázka je, že to mají dělat především v místě své působnosti dohodou se zaměstnavateli. To ovšem nezpochybňuje úlohu odborů ani problémy, které mají mnozí lidé, kteří do Prahy přijeli.