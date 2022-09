Očima Saši Mitrofanova: Akce Sněmovna a Václavák si v Kremlu můžou odškrtnout

Zvězda, což je médium ruského ministerstva obrany, včera upozornila, že i v Německu proběhnou akce proti současnému uspořádání společnosti „podle českého vzoru“. Co je český vzor v názvosloví kremelských stratégů a taktiků? To jsme viděli koncem minulého týdne v Praze.

Nejdříve proběhla akce Sněmovna. Hlavním aktérem byl AB, což lze vzhledem k jeho pracovní morálce a mentální úrovni rozluštit jako Absentér blábolivý. Nebudu opakovat všechny pitomosti , které od té doby proběhly médii a sociálními sítěmi a které nikdo jiný kromě Andreje Babiše by snad nebyl schopen vyprodukovat. Účel akce ale – v dosažitelném rozsahu – byl splněn.

Vláda Petra Fialy hlasování o nedůvěře ustála. To však bylo jasné už před začátkem akce. Šlo o co největší porci hnusu založeného na polopravdách a přímých lžích, která měla být vhozena do veřejného prostoru. A která měla nabudit účastníky další akce naplánované na sobotu na pražském Václavském náměstí.