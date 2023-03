KOMENTÁŘ: Zeman byl posedlý mocí

Desetiletí Zemana na Hradě ukázalo, že lidmi volený kandidát nebude nutně lepší než ten vzešlý z volby poslanců a senátorů. Zeman bral své zvolení jako satisfakci, a podle toho se choval. I mnohem méně mstivý člověk, kterého by v prezidentské volbě potopila vlastní strana, by se těžko ubránil touze alespoň povozit se na těch, co ho vyšoupli. To není obhajoba Zemana, protože to u něj překračovalo meze, ale svatý není nikdo.