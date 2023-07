KOMENTÁŘ: Summit nebyl jen naoko - Alex Švamberk

Roztrpčení se nelze divit, Ukrajina sice má velkou podporu, ale ve válce s Ruskem je sama. U mnohých jejích obyvatel rezonují slova, že Rusko a Západ budou bojovat až do posledního Ukrajince. Pouhá slova o budoucím členství tak Ukrajincům nestačí, z pochopitelných důvodů chtějí garanci v podobě článku 5 Washingtonské smlouvy, že jim v případě napadení spojenci přijdou na pomoc a nepošlou jim jen zbraně. Na Ukrajině si moc dobře pamatují, nač jim bylo budapešťské memorandum, které jim mělo garantovat územní celistvost, když se vzdají jaderných zbraní. Jak to dopadlo, všichni vidí.

Obezřetnost je však na místě, nikdo se nepřeje, aby válka na Ukrajině přerostla v přímý střet Ruska s aliancí, i když by zřejmě ani na stanovení harmonogramu přijetí Ukrajiny do aliance nevedlo Kreml k tomu, aby se pustil do křížku s NATO. Ale kdo ví.