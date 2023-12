KOMENTÁŘ: Selhání amerických univerzit - Alex Švamberk

Po útocích Hamásu na Izrael a následné odvetě ze strany Izraele zažily americké univerzity vlnu antisemitismu. I když teroristé z Hamásu brutálně mučili, znásilňovali, vraždili a unášeli bezbranné civilisty, studenti volali po intifádě.

Palestina má být podle nich svobodná od řeky až po moře, tedy včetně území dnešního Státu Izrael. Někteří židovští studenti se dokonce museli před rozběsněnými zastánci Palestiny schovávat.

Přesto šéfky Harvardovy univerzity, Pensylvánské univerzity a Massachusettského technologického institutu (MIT) Claudine Gayová, Liz Magillová a Sally Kornbluthová před sněmovním výborem odmítly říci, zda jsou výzvy k intifádě a ke genocidě Židů podle univerzitních kodexů šikanou na základě rasy, vyznání a pohlaví.

Obecně se v USA tyto věty říkat mohou, první dodatek ústavy zajišťuje svobodu slova. Když se ale kongresmanka Elise Stefaniková zeptala afroamerické prezidentky Harvardovy univerzity Gayové, jak by tomu bylo v případě, kdyby se podobné výzvy týkaly Afroameričanů, tak Gayová odpověděla, že je to odporné.

Všechny tři šéfky univerzit sice slovně antisemitismus en bloc odsuzovaly, ale současně ctí svobodu projevu a podle ní se musí podobné výroky posuzovat v kontextu. Kontext tu však je, volání po intifádě a Palestině bez Židů zazněla jen pár dní po hrůzně brutálním útoku teroristů z Hamásu.

Zatímco u studentů lze vzít v potaz, že ještě nevyrostli z let, kdy se bouří proti všem autoritám, takže stojí na straně Palestinců, u vedení škol však žádná taková shovívavost možná není.

Všechny tři dámy by měly mít jasno, že podobné výzvy jsou nepřijatelné, ať se týkají Afroameričanů, sexuálních minorit, nebo Židů.

Pokud to u Židů vidí jinak, jasně ukazují, že jsou samy antisemitské, i když by to nikdy nepřiznaly, protože se to nesluší. Nijak se neliší od amerických radikálních političek, jež se zúčastnily hned v den útoku propalestinské demonstrace, aby posbíraly další podporu svých příznivců.

Projevy antisemitismu, které se objevily nejen v Americe, ukazují, že antisemitismus je ve společnosti stále přítomný. A to nejen u spodiny, kterou je prorostlý, objevuje se i u elit. Ne náhodou se říká, že ryba smrdí od hlavy.

Tři prezidentky by se měly vrátit do školních škamen a něco si nastudovat o holokaustu, nabiflovat to, aby jim to nevypadlo z hlavy a věděly, že jedna a jedna jsou dvě a genocida je nepřípustná.

Taky by se měly podívat na všechny záběry z vraždění Hamásu až do konce, aby pochopily, koho podporují studenti na školách, které vedou, a neřešily otázky úhlu pohledu. Hlavně by však neměly vylézat na veřejnost a okamžitě by měly složit své funkce (šéfka Pensylvánské univerzity Liz Magillová tak učinila v sobotu večer našeho času - pozn. red.).