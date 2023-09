KOMENTÁŘ: Neoblíbené vládě se bude pomáhat Ukrajině těžko - Alex Švamberk

Okolnosti případu se ještě vyšetřují a není jasné, co všechno útoku předcházelo, ale na meritu věci to nic nemění. Útočník se zeptal obou žen na jejich původ, a když řekly, že jsou z Ukrajiny, fyzicky je napadl. Nechuť k Ukrajincům nesporně posílil případ, kdy osmnáctiletý Ukrajinec v Plzni znásilnil a poté se pokusil zabít o tři roky mladší dívku, i potyčka v Brně, po níž zemřel pobodaný Rom. Dva případy však nemohou změnit vnímání celé velké komunity.

Dostává se do vleku událostí. Pokud je z vazby propuštěn Ukrajinec, který je podezřelý ze zabití Roma, je třeba okamžitě a hlasitě vysvětlit, proč se k tomuto - jinak naprosto běžnému kroku - přistoupilo, aby nemohla zaznít slova o plivnutí do obličeje Romům a pak se nemusel hasit požár.

Politici si musejí uvědomit, že rozdmýchávání marginálních sporů je kontraproduktivní. Zběsilé tažení proti vystoupení sopranistky Anny Nětrebkové, která válku odsoudila, pobouřilo i lidi tvrdě odsuzující Rusko a dostalo je do jedné řady se zastánci Moskvy. Další směšná kauza s ruskými fotbalisty kazachstánského Tobolu, kde vláda ustoupila, jí nejen nepřinesla body, ale navíc ještě ukázala, že její protiruská politika je nekonzistentní. Pokud se zdůvodní čtyřměsíční podmínka za výzvy ke stržení ukrajinské vlajky z Národního muzea tím, že sice samotné stržení vlajky trestný čin není, ale její strhávání by se neobešlo bez spáchání násilného trestného činu vniknutí do zamčené budovy, je to kafkárna připomínající absurdní šarády z dob vlády jedné strany, což si mnozí uvědomují.