KOMENTÁŘ: Komunističtí kostlivci ve skříni - Alex Švamberk

Fremr se hájí, že v kauze Olšanských hřbitovů sám na provokaci StB naletěl, protože byl naivní, což možné je. O jeho naivitě svědčí i to, že vstoupil do KSČ v roce 1989, kdy už bylo patrné, že režim eroduje, i když nikdo nepočítal s jeho rychlým pádem.

Vyčítat mu to však lze jen těžko. Vstup do strany otevíral dveře kariéře, byť nebyl vždy nutný. Pamatuju si velkého experta na únavové lomy, který pracoval léta ve Státním výzkumném ústavu v Běchovicích, do strany nikdy nevstoupil, a přesto mohl jezdit do ciziny na konference. Mezi strojařinou a soudnictvím je však rozdíl, tam si to komunisté více hlídali, protože soudní systém představoval jeden z pilířů moci. A ne každý měl odvahu Otakara Motejla, který za normalizace hájil disidenty.