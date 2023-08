Působení Fremra za komunismu přezkoumá ÚSTR

Fremra navrhl na ústavního soudce prezident Petr Pavel a minulý týden jej v tajném hlasování schválil Senát. Jmenován ale ještě nebyl a podle názoru ústavních právníků ani být nemusí, přestože to horní komora odsouhlasila.

Jako „ideového vůdce“ skupiny odsoudil i Alexandra Ereta, na němž přiznání vynutila StB. Ten přitom na hřbitově vůbec nebyl a u soudu to pak i říkal s odkazem na vynucené přiznání. Fremr řekl, že o zapojení StB do kauzy nevěděl a je to pro něj novinka. Uznal ale, že řada důkazu byla pořízena protiprávně a soudci je správně neměli v líčení použít.