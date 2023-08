Nechci to ignorovat. Pavel žádá informace ze sedmi kartonů archivních spisů k Fremrově kauze

„Od nástupu do úřadu jsem opakovaně zdůrazňoval, že vystavět silný a nezávislý Ústavní soud je jednou z mých nejdůležitějších povinností. Každou osobnost české justice, kterou na pozici ústavního soudce navrhuji, vybírám po pečlivé úvaze a prostudování všech dostupných informací,“ uvedl ve středu prezident na Twitter.

Zdůraznil také, že to platí i u Roberta Fremra. „Není mi proto lhostejné aktuální prohlášení ÚSTR, že se v Archivu bezpečnostních složek nachází sedm kartonů archivních materiálů. Údajně je doposud nikdo systematicky nestudoval,“ tvrdí.

Pavlovu nominaci Roberta Fremra na ústavního soude schválil minulý týden Senát; podle ústavních právníků, které Novinky oslovily, to ale neznamená, že ho musí prezident jmenovat.

Jako „ideového vůdce“ skupiny odsoudil i Alexandra Ereta, na němž přiznání vynutila StB. Ten přitom na hřbitově vůbec nebyl a u soudu to pak i říkal s odkazem na vynucené přiznání. Fremr řekl, že o zapojení StB do kauzy nevěděl a je to pro něj novinka. Uznal, že řada důkazu byla pořízena protiprávně a soudci je správně neměli v líčení použít.