KOMENTÁŘ: Dopad raket na území Polska nelze ignorovat. Na hrubý pytel patří hrubá záplata - Alex Švamberk

Dopad rakety na polské území jasně ukazuje, jakou fatální chybou bylo zamítnutí ukrajinské žádosti vyhlásit alespoň nad částí Ukrajiny bezletovou zónu, protože to by zabránilo nejen podobným útokům, ale také raketovému ostřelování západní části země. Právě tam přitom hledají bezpečí lidé vyhnaní ze střední a východní Ukrajiny. Zabránilo by to také aktuálnímu výpadku dodávek elektřiny v Moldavsku, které zřejmě taky souvisí se zřejmě zatím největším raketovým útokem na Ukrajinu ze strany Ruska. Navíc by bezletová omezila exodus Ukrajinců, který nyní bude zcela jistě pokračovat, protože Moskva dělá přesně to, co vždy vytýkala Američanům jako nehumánní – vybombardovává Ukrajinu do doby kamenné.