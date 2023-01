KOMENTÁŘ: Chiméra obranných zbraní - Alex Švamberk

Německo je proti, protože Západ ve snaze nedráždit Moskvu loni slíbil nedodávat na Ukrajinu útočné zbraně. Marně britský ministr Ben Wallace na Němce opakovaně naléhal a opakoval: „Když tank použijete k obraně svého národa, je to obranná zbraň“.

Rusko se přitom nijak nežinýruje a využívá na Ukrajině jakékoli zbraně, které mu mohou přinést úspěch. Tanků tam nasadilo tisíce. Není proto žádný důvod nedodávat tam západní tanky, které by dokázaly lépe čelit těm ruským, když už se tam dodávají ty modernizované sovětské. A Kreml kvůli tomu třetí světovou nezahájil.

Navenek působí dobře, když se odmítnou dodávat útočné nebo těžké zbraně. Kýžené výsledky to však přináší jev případě, že je nemohou využívat obě strany, jinak to může mít fatální následky.

Spojené státy na konci čtyřicátých let odmítaly dodávat Jižní Koreje těžká děla a tanky ze strachu (nutno říci oprávněného), že by je mohl Soul využít k útoku na Severní Koreu.

Bez nich však mohly severokorejské tanky na konci června 1950 dosáhnout za tři dny Soulu a za dva měsíce už Korejská lidová armáda ovládla většinu Korejského poloostrova až na pusanský perimetr. Síly OSN tak pod vedením USA měly co dělat, aby je vytlačily.

Němci by přes všechny své obavy neměli pomoc brzdit a klást si podmínky, kdo všechno další by tam měl dodat své tanky, aby se milostivě připojili, protože cílem je vyhnat agresora z ukrajinského území. To je nejrychlejší cesta k udržitelnému míru.