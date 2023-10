KOMENTÁŘ: Arabský svět na Palestince kašle - Alex Švamberk

Není to však žádné novum posledních let. Když vznikal Izrael, arabské země se s ním pustily do války s cílem ho zničit. Když se jim to nepovedlo, Egypt a Jordánsko si ponechaly pod svou kontrolou Pásmo Gazy i Západní břeh Jordánu bez ohledu na rozhodnutí OSN, podle něhož tam měl současně s Izraelem vzniknout Palestinský stát. V dalších letech pak z těchto území vysílaly do Izraele arabské partyzány, fidájíny, Araby vyhnané z Izraele. O Palestincích se nemluvilo do roku 1967, kdy obě oblasti spolu se Sinají a Golanskými výšinami obsadil Izrael. Izraelská premiérka Golda Meirová měla pravdu, když v roce 1969 řekla, že do té doby žádní Palestinci neexistovali, byli jen Arabové a Židé.