Zemřela legenda televizního vysílání. Jeho pořad se vysílal nepřetržitě desítky let

Ve věku 88 let v sobotu zemřel mexický herec, podnikatel a bavič Xavier López Rodriguez, známější pod pseudonymem Chabelo. Jeho show pro rodiče s dětmi En Familia con Chabelo byla do roku 2015 vysílána každou neděli po dobu 47 let a společně s Chabelem se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.

Foto: Profimedia.cz Zemřel mexický herec Chabelo.

Skoro se zdálo, že Chabelo je nesmrtelný. Popularita mexického herce byla zejména v jihoamerických státech obrovská. I když rodinná show ukončila vysílání už před osmi lety, Chabelo byl na internetu nadále hvězdou. Chabelo se narodil v roce 1935 mexickým rodičům v americkém Chicagu. Nedlouho poté se ale rodina přestěhovala zpět do Mexika. „Považuji se za stoprocentního Mexičana," uvedl herec v dřívějším rozhovoru. Dvojí občanství však způsobilo, že byl tehdy 18letý mladík odveden do americké armády, aby se zúčastnil války v Koreji. Konflikt však byl ukončen dřív, než Chabelo stihl odjet. Později vystudoval medicínu a pracoval jako lékař na soukromé klinice. Právě během studií medicíny začal pracovat na částečný úvazek v mexické televizi, kde občas zaskakoval před kamerou. Právě v té době byl požádán, aby v televizi přečetl vtip o chlapci jménem Chabelo. A tehdy se zrodil fenomén. V padesátých letech se dokonce postava Chabela stala tváří značky Pepsi, Lopéz se objevoval v reklamách a zahájil vlastní rozhlasový pořad. V roce 1968 pak vznikla již zmíněná televizní show, která byla vysílána každou neděli ráno. V pořadu vystupovaly rodiny s dětmi, soutěžily, účastnily se her a výzev. Prakticky žádné dítě v Mexiku si tento pořad nechtělo nechat ujít. „Pamatuji si, jak jsme se se sestrou dívali na televizi. Měli jsme ji potichu, abychom nevzbudili rodiče. Vždycky jsem hrozně záviděl dětem, které mohly jít na natáčení," citovala BBC Roberta Carreru Maldonada, který v Mexiku vyrůstal v osmdesátých letech minulého století. Televizní show byla na stanici Televisia ukončena až v roce 2015, ještě několik let ale každou neděli televize vysílala vtipy, které oplakávaly konec Chabelovy éry.