Vědci pojmenovali nově objevený druh hada podle herce Harrisona Forda

Nově nalezený druh hada byl objeven v národním parku Otishi, jenž se rozkládá na východním okraji peruánských And. Jde o vcelku malého zástupce plazí říše, jenž podle odborníků dorůstá do délky kolem 40 centimetrů. Vědci mu přiřkli binomický název Tachymenoides harrisonfordi jako ocenění za to, jak se slavný herec angažuje na poli ochrany přírody.