U břehů USA objevili potápěči přes 100 let starou ponorku inspirovanou Vernem

Objev se podařil v průlivu u ostrova Long Island poblíž městečka Old Saybrook, asi 150 kilometrů od New Yorku. „Schovávala se doslova přímo před očima. Je dokonce vidět na mapách. O tom místě v průlivu se vědělo, jen nikdo netušil, co to tam na dně leží,“ řekl šéf týmu komerčních potápěčů Richard Simon.