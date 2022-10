Týden tlustých medvědů má vítěze, aljašský obr váží 635 kilogramů

„Nakonec 747 roztrhal lososy i konkurenci a získal svou druhou korunku jako šampion roku 2022,“ uvedl park na twitteru. Medvěd 747 se však málem nedostal do finále kvůli bezprecedentnímu případu podvodu při hlasování v semifinále. „Zdá se, že se někdo rozhodl spamovat anketu Týden tučných medvědů, ale naštěstí je pro nás snadné rozpoznat, které hlasy jsou podvodné,“ uvedl park v neděli.

Medvědi v parku Katmai, kde jich žije asi 2200, patří k nejmohutnějším na světě, a to díky množství lososů, kteří se do tamních řek dostávají z Bristolského zálivu na jihozápadě Aljašky. Soutěž o nejvypasenějšího chlupáče se koná již osm let v řadě. Diváci z celého světa mají díky kamerám podél řeky možnost sledovat, jak se medvědi před hibernací ládují lososy.