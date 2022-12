Temný svět smajlíků: Některé mladí užívají pro označení drog, jiné pro nemravnosti

Nejsou to nikterak průlomové informace, ale jak policie z britského hrabství Surrey sama uvádí, mohly by pomoci některým rodičům v tom se zorientovat ve stylu komunikace svých ratolestí. Tzv. „tajný svět smajlíků“ není pro mladé ničím tajným, pro starší generace však může jít o nefalšovanou „španělskou vesnici“. Sami ve svém výčtu pak přiznávají, že některé smajlíky mohou mít i více významů.

Policistka však jedním dechem dodává, že klíčem k úspěchu komunikace mezi dospělými a dětmi je důvěra: „Potenciální kontrola telefonu a čtení zpráv může důvěru výrazně narušit a proto to rodičům nedoporučujeme. Jen chceme, aby věděli, co mohou jednotlivé smajlíky znamenat pro případ, že by je zahlédli. Ač mohou mít některé smajlíky tento alternativní význam, nemusí to nutně znamenat, že se dítě pohybuje ve světě drog. Pokud ale člověk pozoruje změny chování a nálad, může tato znalost pomoci.“