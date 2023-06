Stovky lidí navštívily mši, kterou vygenerovala umělá inteligence

„Nebylo v tom srdce, ani duše. Avataři neukázali žádné emoce, žádnou řeč těla a mluvili rychle a monotónně. Bylo pro mě velmi těžké soustředit se na to, co říkají,“ uvedla čtyřiapadesátiletá Heiderose Schmidtová, která pracuje v IT. „Ale možná to mladší generace bere jinak, když s tím vším vyrostla,“ dodala Schmidtová.