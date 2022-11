Rybář ve Francii chytil třicetikilovou „zlatou rybku“

Rybu vysadili majitelé farmy do rybníčku před 20 lety a pro její oranžovou barvu jí přezdívají Karotka. Rybářům se od té doby nedařilo chytit ji.

„Vždycky jsem věděl, že tam Karotka je, ale nikdy bych si nemyslel, že ho chytím. Bylo to skvělé, ale taky to bylo prostě štěstí,“ popsal svůj úlovek Andy Hackett.

Bluewater Lakes je kapří farma, která rybářům umožňuje zamluvit si místo a pokusit se chytit obzvláště veliké ryby, které jsou poté opět vypuštěny do vody. Manažer farmy Jason Cowler uvedl, že Karotka je „ve výborném zdravotním stavu“ a dál žít a růst by mohl dalších 15 let.