Patnáct let je na nemocenské, teď zaměstnavatele zažaloval, že mu nezvýšil plat

Clifford začal v roce 2000 pracovat pro společnost Lotus Development, která byla o pět let předtím pohlcena technologickým gigantem IBM.

Jak uvedl britský bulvární deník Mirror, v práci vydržel tento IT specialista do září 2008, kdy odešel na nemocenskou. Média přitom neuvádí, jakou nemocí muž trpí.

Nic se nezměnilo až do roku 2013, kdy Clifford podal stížnost, že mu nebyl zvýšen plat a proplacena nevybraná dovolená.

Výsledkem sporu byla dohoda, ve které se společnost se svým zaměstnancem dohodla, že bude přeřazen do tzv. „disability plan“ - což je něco mezi nemocenskou a soukromým invalidním důchodem.

V rámci tohoto plánu má zaměstnanec právo pobírat do svého vyléčení, důchodu či dřívější smrti 75 procent svého platu. V případě Clifforda to činilo 54 028 liber (zhruba 1,5 milionu korun).

K tomu společnost mu společnost uhradila dalších zhruba 8 tisíc liber (zhruba 220 tisíc korun) za jeho nevyplacené dovolené. Výměnou za to se Clifford zavázal nikdy už nevznést stížnosti o této konkrétní věci.

Až do února 2022 Clifford nijak neprotestoval. Pak ale podal žalobu k soudu pro pracovní záležitosti v Readingu, oficiálně jako žalobu kvůli diskriminaci invalidů.

Minulý týden však soudce Paul Housego Cliffordovu žalobu zamítl. „Aktivní zaměstnanci lze zvýšit plat, neaktivním ne. To je rozdíl, ale dle mého soudu to není újma způsobená něčím, co vyplývá z invalidity,“ uvedl soudce ve svém rozhodnutí.