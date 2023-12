Ozbrojení lupiči vtrhli do směnárny šeků, mezitím jim někdo ukradl auto

Lupiči si vybrali takzvanou směnárnu šeků, což je podnik, jehož prostřednictvím se lidé mohou za poplatek dostat k hotovosti, aniž by museli být klienty bankovního systému. Je tedy zřejmé, že v takových provozovnách bývá fyzicky uloženo značné množství peněz.

Plán na pořádné obohacení vzal velmi rychle zasvé, protože krátce poté, co tři zločinci vtrhli do podniku, jim někdo čtvrtý ukradl auto odstavené na ulici. Místo rychlého úprku s balíkem peněz v autě se tak lupiči po svých nejprve rozběhli za zlodějem svého vozu a nakonec i co nejdále od místa přepadení.