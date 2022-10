Otužilci opět rozzářili večerní hladinu Vltavy

„Letos to probíhá stejně jako jiné roky, takže to v podstatě opakujeme,“ vysvětluje předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek, který tuto akci vymyslel. „My jsme v začátcích byli trochu přidruženi k Signal festivalu, oni byli také u břehu Mánesova mostu. Pak jsme se od nich odpojili a to nás přilákalo do této lokality, která se nám zdá být výborná,“ dodává Vladimír Komárek.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Osvícení otužilci pojali výzdobu velmi originálně.

Právě Vladimír Komárek již tradičně vstupuje do vody první, doprovází ho potlesk všech zúčastněných. Těsně za ním se do vody vrhá pravidelná účastnice z jihočeských Katovic. „Těším se, až tady potkám ty potkany. Tohle je pro nás takový svátek, a i když je to špinavé, tak se na to těšíme,“ sděluje s úsměvem Novinkám.

Parta plavců do řeky vstupuje přímo z přístaviště Čertovka, odkud po proudu pokračuje do samotného koryta řeky. Turistům z Karlova mostu se tak naskytne pohled na několik barevně osvícených hlav, které mávají a hlasitě zdraví všechny kolemjdoucí. Právě přátelská atmosféra je podle účastníků akce hlavním bonusem tohoto setkání.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Po podplavání Karlova mostu se otužilci vrátili zpátky do kanálu.

„Zahájení sezony jsme měli teď v Punkevní jeskyni na Macoše, tam bylo devět stupňů, takže tady by to mělo být v klidu,“ popisuje těsně před vstupem do řeky jeden z plavců. „Já jsem tady podruhé, těšila jsem se, jenom jsem se nestihla dozdobit. To mě mrzí,“ říká další z účastnic osvíceného otužování. „Má to patnáct stupňů, je to příjemný,“ dodává.

Z mostu přes Čertovku všechny své kamarády pozoruje mimo jiné také jedna z otužilkyň, která se na poslední chvíli rozhodla, že do vody nepůjde. „Jsem po lékařském zákroku a dnes je silný proud, tak jsem se rozhodla, že budu jen fandit,“ vysvětluje.

I přes to, že je voda pro otužilce příjemná, podle Vladimíra Komárka by lidé bez předchozí přípravy do takto chladné vody vstupovat neměli. „Neví, co to s nimi udělá, zpanikaří a to dno je tady složité, takže neotužilce bych tu nechtěl,“ říká.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Pohled na molo pod jedním z oblouků Karlova mostu, odkud otužilci startovali.

Otužování má v Čechách velice bohatou historii. Začátek propagace plavání se datuje již do devatenáctého století. U nás byl průkopníkem Alfred Nikodém, který v roce 1923 v zimě poprvé plaval veřejně přes Vltavu. Právě Nikodém také založil I. plavecký klub otužilců Praha.

Otužování se stalo hitem zvláště v posledních letech, a to díky pandemii covidu-19. Své příznivce má koupání ve studené vodě také mezi celebritami. Pravidelně se otužují herci Kristýna Frejová, Petra Nesvačilová nebo třeba Jiří Langmajer.