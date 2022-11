Německé ministerstvo hospodářství hledá fotografa, nabízí 8,5 milionu korun

Na vysokou částku upozornilo několik německých médií. „Kdo nyní hledá práci a umí to s focením, má právě zlatou příležitost,“ napsal magazín Focus. To, že se chce Habeck nechat zvěčnit v obzvláště lichotivých pózách za 400 000 eur, je podle nejprodávanějšího německého deníku Bild políčkem do tváře každého daňového poplatníka.