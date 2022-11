Nejstarší kočce světa je 26 let, oficiálně se stala rekordmankou

Flossie už žije se třetí majitelkou, předchozí dvě již zemřely. S první žila deset let, s její sestrou následně dalších zhruba čtrnáct. Před třemi lety se kočky ujala Vicki Greenová, která si svého mazlíčka nemůže vynachválit.

„Na to, kolik jí je let, je velmi hravá a mazlivá. Je prakticky hluchá a špatně vidí, ale je to zlatá kočka,“ říká Greenová.