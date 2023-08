Návrat odloučeného syna. Potomek thajského krále se po 27 letech vrátil do země

To se však může brzy změnit, protože se jako reálná jeví možnost, že by Vačaresorn navzdory předchozím událostem jednou mohl stanout v čele Thajska. Nejstarším královým potomkem, který by jednou měl převzít vládu v zemi, je princezna Badžarakitiabha Narendira Debyavat, která je však od loňského prosince ve vážném stavu v nemocnici. Server The Guardian uvádí, že podle poslední zprávy z letošního ledna byla dokonce v bezvědomí. Žena onemocněla mykoplazmovou pneumonií, což je typ zápalu plic.