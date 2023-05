V Thajsku vyhrála liberální strana, chce omezit moc krále

Thajsko vede už devět let bývalý armádní generál Prajutch Čan-Oča, který se dostal k moci při vojenském převratu. Armáda sepsala pro vytvoření vlády taková pravidla, která bude pro opoziční strany velmi těžké splnit. Strana Thajců a její předchůdci například vyhráli všechny volby za posledních 20 let, nikdy ale nezískali tak velké množství hlasů, aby mohli vytvořit vlastní vládu, blokují to volební zákony junty.